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新住民二代獲台大獎學金 立志為無家者去污名

2021/12/17 17:50（12/17 18:31 更新）
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台灣大學17日舉辦110學年度各類獎學金頒獎典禮，一共頒發11類獎助學金，表揚297名學生，其中獲任江履昇女士清寒獎學金的資工系學生張嘉淳，做為本籍生代表，上台致詞分享心路歷程。（台大提供）中央社記者陳至中傳真 110年12月17日
台灣大學17日舉辦110學年度各類獎學金頒獎典禮，一共頒發11類獎助學金，表揚297名學生，其中獲任江履昇女士清寒獎學金的資工系學生張嘉淳，做為本籍生代表，上台致詞分享心路歷程。（台大提供）中央社記者陳至中傳真 110年12月17日
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（中央社記者陳至中台北17日電）台灣大學今天舉辦各類獎學金頒獎典禮，資工系學生張嘉淳3歲與新住民母親一同逃離家暴家庭，上小學才有固定住所，如今擔任無家者服務社副社長，致力去污名化倡議，獲校方肯定。

台大舉辦「110學年度各類獎學金頒獎典禮」，一共頒發11類獎助學金，表揚297名學生，獲得「任江履昇女士清寒獎學金」獎的張嘉淳，做為本籍生代表，分享一路走來的心路歷程。

張嘉淳的母親來自印尼，嫁到台灣後卻遭遇家暴，在她3歲那年的一個晚上，母親把熟睡中的她和胞妹叫醒，套上一件又一件的厚外套，逃離暴力的陰影。

「本來這一切的經歷在3歲的張嘉淳逃離家時就應該消失了。」新住民母親雖有大學學歷，但離婚後在台灣找不到薪資較高的工作，與孩子輾轉流離，住過庇護所、食品工廠2樓、早餐店地下室，直到張嘉淳上小學時，才有了固定住所。在這期間，他們獲得社會團體的幫助，從崩潰邊緣重新站起。

張嘉淳很早就有回饋社會的想法，高中時和同學集資認養弱勢孩童，也曾到菲律賓當國際志工，在台大教授指導下運用牛糞改善當地土壤的沃度，也幫當地居民蓋房子。

兒時輾轉流離的經歷，讓張嘉淳進入台大後特別關注「無家者」議題，加入無家者服務社，每年固定募集冬衣給街友。無名的善心人士將張嘉淳的人生導向正軌，未來她要將這份感念傳承下去，以實際行動回應社會。

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外籍生代表則是哲學所博士班的饒忠恕（Michael John Rau），從小在美國求學的他，熱愛研究哲學與神學。為更深入了解東方文化，克服語言障礙考入台大哲學系，他熱愛台大的自由學風，讓他得以自由探索宗教與神學。

台大校長管中閔表示，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情使人際間的物理距離增加，但設獎單位對學生關懷的心理距離仍緊密相連。他也期盼獲獎學生將這份良善之情延續下去，與台灣社會分享「利他」精神。（編輯：管中維）1101217

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