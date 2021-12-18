基隆觀光巴士熱銷 行程將走訪台版小敦煌

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（中央社記者余曉涵台北18日電）基隆觀光巴士12月重新上路，12月份首發班次主題行程熱銷一空，旅遊業者也宣布明年1月行程走訪台版小敦煌仙洞巖、佛手洞等景點，以及北北基規模最大的海科館。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而停駛的基隆觀光巴士日前以全新面貌亮相，12月4日再度上路。

旅遊業者易飛網發出新聞稿表示，首發班次主題行程「沙灣＋和平島掀風潮」共80名額，當天秒殺售完外，「城市快閃試乘」活動，網路預約報名狀況踴躍，進行市區巡禮時，沿路更是吸引眾多目光，參與快閃試乘的民眾總計高達近千人。

易飛網指出，12月18日、19日及12月25日、26日推出的「沙灣色彩屋海科館暖基隆之旅」及「聖誕跨年嗨遊基隆」，走訪基隆新樂園沙灣歷史文化園區、到潮境公園騎飛天掃帚、走讀正濱漁港色彩屋及阿根納造船廠等景點，並帶領旅客享受基隆的聖誕跨年氛圍，也民眾熱烈迴響。

因此，易飛網表示，基隆觀光巴士明年1月份，將再推出「冬遊基隆-漫步雨都最暖心」，帶旅客走訪台版小敦煌仙洞巖、佛手洞等景點，以及北北基規模最大的海科館。

易飛網指出，基隆觀光巴士也將持續在每週五下午1時至5時30分進行市區巡禮，並在下午2時30分至4時30分舉辦城市快閃試乘活動，在和平島公園定點提供民眾免費上車拍照打卡。（編輯：陳政偉）1101218