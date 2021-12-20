搭配i原券、客庄券 刺激春節旅遊訪部落及客庒

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）疫情讓民眾減少出國旅遊，原民會今天報告結合文創產業、部落旅遊、i原券、行動支付回饋方案推升春節旅遊商機；客委會持續運作文創產業，客庄券近1個月已有3100萬元消費額。

立法院內政委員會今天安排原住民族委員會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod、客家委員會主委楊長鎮就「原住民及客家文創產業發展與行銷及農曆春節相關景點之推廣」議題進行專案報告，並備詢。

夷將．拔路兒表示，總體以文創產業及部落旅遊兩大面向推動旅遊商機。

文創產業方面，他指出，已透過「輔導精實創業計畫」協助超過50名文創產業工作者成立公司，運用「原住民族綜合發展基金」協助籌措創業所需資金，並由原民會在台北、台東、金門設置實體通路門市，從民國108年起補助8縣市政府在消費市場熱點設置原住民族商品通路據點，台東、屏東、宜蘭、新竹等據點已陸續開幕營運。

此外，109年6月並運用紓困振興特別預算建置原住民族商品電子商務平台，協助超過90家業者商品上架。

部落旅遊方面，109年成立「原住民族部落旅遊辦公室」，協助強化部落基盤設施，包含核定130案部落景觀改造計畫，建設具在地文化性的景觀；與3所大專院校合作，開設9門觀光產業類課程；以及辦理4梯次導覽人才培力課程，培育391名導覽人才等。

夷將．拔路兒說，今年串連12家旅行業者及32個部落，從8月起辦理部落與旅行社線上媒合會，以及規劃80條部落旅遊路線，並參展「2021台北國際旅展」，販售部落旅程，迄今持續由業者販售中，同時運用「看見．太陽」官網及臉書加強宣傳部落旅遊；期望結合i原券、行動支付回饋方案提振春節旅遊商機。

楊長鎮指出，「客庄券2.0專案」發行40萬份，每份面額新台幣500元，11月15日用券以來，截至12月13日已促成3100萬元消費金額，另將搭配電視劇「茶金」相關景點進行振興客庄產業的行銷宣傳。

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108年4月起委託營運「客家等路大街數位商城」，包含客家工藝、客家日常、客家美食及客家布藝等4大類1200件以上商品，每月消費額超過14萬元。

客委會也持續推展桐花祭轉型推動智慧觀光，配合全台設置10處為氣象站及縮時攝影，蒐集花況、氣候數據，在客委會網站揭露；並補助新北市等11縣市政府提出的33案，推動「桐花小旅行」，每案20萬元為上限；以及規劃推薦客庄369地區的10條客庄小旅行多元特色遊程，提供民眾春節造訪。（編輯：張雅淨）1101220