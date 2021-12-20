東元醫院啟動醫服智能櫃 邁向智慧化醫院

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東元綜合醫院舉辦創院26週年院慶，20日啟用「醫服智能櫃」，院長黃忠山（中）等人出席並合影。中央社記者郭宣彣攝 110年12月20日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）東元綜合醫院今天啟用「醫服智能櫃」，院長黃忠山表示，將提供24小時線上申請病歷、虛擬健保卡自動取件服務，並攜手工研院推廣線上保險理賠試算服務，邁向智慧化醫院。

東元綜合醫院舉辦創院26週年院慶，在新竹縣長楊文科見證，與工研院、瑞得康股份有限公司簽訂合作備忘錄，啟用「醫服智能櫃」。

楊文科致詞表示，東元醫院是竹縣唯一區域教學醫院、重度級急救責任醫院及急重症新生兒加護病房，守護民眾健康，今天簽訂備忘錄後，象徵邁向智慧化醫院，讓民眾享受更便利醫療服務。

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黃忠山表示，利用「醫起付LINE@」線上保險理賠試算，能自主選擇理想治療方案，再運用「醫服智能櫃」24小時線上申請病歷，即時查詢進度搭配線上支付，而使用虛擬健保卡QRcode或實體健保卡插卡，家屬隨時可取件，也以科技取代部分醫療行政，讓醫護人力能專注投入臨床照護。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑與瑞得康總經理羅友聲表示，零接觸科技醫療是未來趨勢，透過導入「醫服智能櫃」，推動新型態醫療服務，滿足民眾就醫需求。（編輯：方沛清）1101220