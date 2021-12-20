中研院提染疫調查報告 規劃3大改革措施

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）針對前P3實驗室人員染疫，中央研究院今天發布新聞表示，19日晚間已提交內部調查報告至中央流行疫情指揮中心，並提出研議P3實驗室人員高風險工作津貼等三大改革措施。

對於中研院基因體研究中心前P3實驗室人員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），中研院說，院長廖俊智表示，P3實驗室於疫情期間，在台灣防疫研究上扮演重要角色，並有顯著貢獻，感謝工作人員的付出。

廖俊智強調，中研院重視第一線研究人員的實驗安全及工作權益，計有三大改革措施提出，包含研議P3實驗室人員高風險工作津貼，加強培育P3實驗室人才、留才及攬才策略，並成立「P3實驗室綜合檢討委員會」，確實改進實驗室的管理運作及生物安全督導查核機制。

他並說，中研院重視基層研究人員的工作環境與教育訓練，為深化P3人才培育，將開辦訓練課程，並選拔優秀人才赴國外培訓；同時將營造身心健康的工作環境及提供暢通且多元的升遷管道。

另外，中研院重申，調查著重在改進缺失，至於相關人員責任問題，將依指揮中心專家委員會調查報告結果，根據傳染病防治法及中研院內相關法規辦理。（編輯：管中維）1101220