宜蘭羅東夜市民權路93號街角 連續20年蟬聯地王

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宜蘭縣地價及標準地價評議委員會21日完成明年公告土地現值及公告地價評議，地王仍是羅東夜市民權路93號街角，自民國92年起已連續20年蟬聯宜蘭縣地王的寶座。中央社記者沈如峰宜蘭攝 110年12月21日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣21日電）宜蘭縣地價及標準地價評議委員會今天完成明年公告土地現值及公告地價評議，地王仍是羅東夜市民權路93號街角，已連續20年蟬聯寶座，公告土地現值每坪約新台幣149萬元。

宜蘭縣政府地政處發布新聞稿指出，宜蘭縣地價及標準地價評議委員會今天完成明年公告土地現值及公告地價評議，公告土地現值較今年平均調升0.53%，公告地價較109年平均調升1.02%，評議結果預計於明年1月1日公告。

地政處表示，受國道5號及周邊路網等交通建設優勢，再加上近來全國整體房貸利率位處歷史低點，還有宜蘭縣持續推動各項公共工程及交通建設等利多因素影響，帶動各地區新建案動能，其中壯圍鄉、員山鄉及冬山鄉因具有鄰近宜蘭市及羅東鎮生活圈的區位優勢，建地漲幅較為顯著，約在1.2%至1.5%之間；而農業用地受農業政策及市場觀望氣氛濃厚影響，各鄉鎮市漲跌互現。整體而言，全縣建築用地市價上漲約0.85%、非建築用地上漲約0.05%。

地政處指出，這次地王仍落在羅東鎮興東段874地號（羅東夜市商圈內的民權路93號街角），自民國92年起已連續20年蟬聯宜蘭縣地王的寶座，公告土地現值每平方公尺45萬1500元（每坪約149萬2600元）。

最低地價區段分布於蘇澳鎮、大同鄉及南澳鄉等林班地，公告土地現值每平方公尺100元（每坪約331元）。

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地政處表示，公告土地現值只在土地移轉時，作為核課土地增值稅的參考，若無買賣或贈與等不動產移轉情況，將不會因現值調整而影響；公告地價則為土地所有權人申報地價參考，並據以核課地價稅的依據。

地政處指出，依地價稅試算結果，明年宜蘭縣地價稅應納稅總戶數中，69.02%家戶數的地價稅負擔將不變或減少；另有30.98%家戶數應納稅額增加，但其中逾8成的家戶增加稅額在100元以下，整體而言，這次地價調整對多數民眾影響不大。（編輯：李錫璋）1101221