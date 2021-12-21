醫院COVID-19疫苗廠牌查詢 擬與Google地圖合作

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）國內自24日起COVID-19疫苗全廠牌混打，疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，擬與Google地圖合作，提供查詢各院所供應的疫苗廠牌，在可接種加強劑人數更多時，可能將疫苗供應資訊放進預約平台。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）近日舉行專家會議，建議全廠牌混打，新制24日起上路，但各醫療院所每天提供疫苗廠牌都不同，民眾如何就近接種到想施打的疫苗種類，除至各縣市衛生局網站查詢外，指揮中心正規劃Google地圖方案，尚無具體細節。

ACIP召集人李秉穎今天在疫情記者會上說明，多數COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗基礎劑為2劑，才能建立完整且較持久的免疫力；但免疫低下者因抗體反應低於一般人，故基礎劑須接種3劑，將此稱之為「基礎加強劑」。

至於施打「基礎加強劑」5至6個月後應否再打「加強劑」，李秉穎表示，專家僅優先建議免疫低下者將第3劑作為「基礎加強劑」，以達到與一般人2劑「基礎劑」相同效果，至於該打什麼廠牌的疫苗，應由病人跟主治醫師討論。

但接種第4劑作為免疫低下者的「加強劑」與否，李秉穎說，暫無具體政策決定，預計半年後才需考慮。

莊人祥表示，國內符合接種「基礎加強劑」資格人數較難統計，建議有免疫低下病史或診斷證明書者，可至平時習慣診治免疫低下病史的醫療機構就近接種，也可由主治醫師開診斷證明書，即可赴其他醫療院所預約接種「基礎加強劑」。

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另外，Omicron變種病毒變成美國主流病毒株，許多國際專家擔憂歐美耶誕節可能爆發嚴重疫情，台灣是否可以守住邊境，避免Omicron個案走入社區，將成為明年春節最大考驗，莊人祥表示，春節前確實會有很多返國旅客，但台灣嚴格執行14天檢疫，同時強化採檢措施。

莊人祥再次呼籲，返家檢疫民眾及同住家人應共同遵守檢疫規定，境內持續落實實聯制及口罩政策，再加上鼓勵更多民眾完整接種COVID-19疫苗，尤其施打情形不理想的75歲以上長者，盡快接種，持續提升國內疫苗覆蓋率，春節之後才有可能討論國內疫情警戒降級。（編輯：陳清芳）1101221