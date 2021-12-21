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境外茶參加鹿谷農會比賽 嘉縣：非梅山茶農繳交

2021/12/21 18:54（12/21 19:08 更新）
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（中央社記者蔡智明嘉義縣21日電）鹿谷鄉農會冬茶比賽，公布「境外茶」鑑定名單，2件掛梅山茶農名字，嘉義縣府調查發現，是鹿谷陳姓茶商使用梅山茶農資料報名卻以境外茶參賽，呼籲茶農要事先確認是自己生產的茶參賽。

嘉義縣政府農業處今天下午發布新聞稿指出，有關鹿谷鄉農會冬茶比賽，公布DNA分子鑑定「境外茶」名單，赫見兩件由梅山茶農所繳茶葉被鑑定為境外茶，縣府與梅山鄉農會今天聯繫相關茶農訪談。

農業處農林作物科長李秋瑩接受中央社記者電訪表示，茶農說是鹿谷陳姓茶商以他們的名義參賽，但參賽所使用的茶葉，並非他們提供。當場聯繫鹿谷陳姓茶商，茶商也坦承不諱。

李秋瑩說，農糧署要求比賽茶應有相關可溯源或產銷履歷資訊，茶農如有販售茶葉給茶商參加評鑑，務必確認所繳茶葉確實為自己提供，以免後續抽驗或鑑定發生問題，需負擔行政及法律責任。

李秋瑩強調，農業委員會茶業改良場已研發出新技術，可確切分析茶業的生產地，阻止外國茶混充台灣茶。（編輯：陳仁華）1101221

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