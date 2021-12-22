春節專案增風險？陳時中：落實居家檢疫是關鍵

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春節專案首批7+7方案旅客出關，台北市驗出多名確診者。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右）22日在立法院受訪指出，確診個案都會送往醫院隔離治療，不會增加社區風險，方案後面7天、4天居家檢疫能否落實才是防疫關鍵。中央社記者王飛華攝 110年12月22日

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（中央社記者張茗喧台北22日電）首批7+7方案旅客出關，北市驗出多名確診者。指揮中心指揮官陳時中今天表示，確診個案都會送往醫院隔離治療，不會增加社區風險，方案後面7天、4天居家檢疫能否落實才是防疫關鍵。

春節返台COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢疫7+7方案14日上路，首批民眾昨天進行離開防疫旅館前採檢，台北市採檢638人，共驗出2名確診者。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午在立法院接受媒體聯訪時表示，確診個案都會列為境外移入病例，並送往醫院隔離治療，不會增加社區風險。

他強調，未來7+7方案中的後面7天以及10+4方案中的後面4天居家檢疫能否落實，才是攸關社區風險是否增加的重點。

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昨天有入境旅客因同機旅客確診，遭匡列為接觸者須隔離，但卻被要求繼續在防疫旅館直到住滿14天，且後續7天都得自費，引發不滿。陳時中指出，理論上這名個案應到集中檢疫所，那就會是由公費支應住宿費用。

至於春節前防疫計程車量能部分，陳時中說，交通部和地方政府已針對防疫計程車、防疫車隊量能進行規劃，未來春節期間防疫措施也會盡可能在防疫強度與訪視需求間取得平衡。（編輯：陳政偉）1101222