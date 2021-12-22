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與確診者同機續隔離 高市衛生局：住宿有補助

2021/12/22 11:53
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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）近日陸續有民眾完成春節「7+7」檢疫方案，但高雄有民眾投訴，因同班機有確診者遭衛生局要求續留旅館7天，旅館費用卻要自行吸收。衛生局澄清強調，居家隔離入住防疫旅館均有補助。

有民眾向媒體投訴，14日返台，根據「7+7」檢疫方案，原本在防疫旅館待7天後就可回家，但16日被衛生局告知同班機有確診者，他匡列為接觸者，居家檢疫須改為居家隔離，他得續留旅館7天，還要自行吸收住宿費約新台幣1萬多元。

民眾表示，同航班出現確診病例，非他個人因素，卻要他自行全額負擔多出來的費用不合理，認為至少也該有部分補助，但向衛生局等單位反映，皆未獲回應。

高雄市長陳其邁上午出席亞馬遜網路服務（AWS）南台灣雲端產業論壇，接受媒體聯訪時表示，大家可能忘記了，高雄居家隔離本來就有補助，不用多付錢。

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高雄市衛生局上午也發布聲明回應表示，高雄市民受匡列居家隔離入住防疫旅館時，無需繳住宿費用，即可安心入住，由市府整合中央及地方補助資源，支付防疫旅館「標準房型」每人每日1500元住宿費用。

衛生局表示，民眾如有標準房型服務外的額外消費，如外送餐點、房型升等，則需由民眾自行付費。因應春節專案期間，原定居家檢疫轉居家隔離，如有經費困難者，市府也可協助安排防疫旅館或集中檢疫所，補助標準不變，請市民放心。（編輯：謝雅竹）1101222

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