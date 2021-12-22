電腦繪圖獲全國優勝 三義高中彭郁晴想當動畫師

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗縣三義高中高三學生彭郁晴參加今年全國高中技藝競賽，獲商業類電腦繪圖組優勝，是全縣此類科唯一獲獎學生，初試啼聲表現亮眼，自我期許未來成為出色的動畫師。

彭郁晴今天由三義高中校長李萬源、指導老師王怡仁陪同，前往縣府接受縣長徐耀昌接見表揚。她接受媒體聯訪時指出，從小就喜歡畫圖，也對動漫有興趣，國中接觸電腦繪圖後，開始嘗試自學創作，這次首度挑戰全國大賽能夠獲得優勝，「有點驚訝、也很高興」，希望未來能成為出色的動畫師。

這次技藝競賽試題之一，是以法國代表性動物「公雞」，繪製出2024法國巴黎奧運吉祥物的角色造型設計，彭郁晴想像著一隻昂首挺立的公雞，原本中規中矩繪圖著，畫到雞冠部份時，突然靈光乍現，想加點法國風，於是將地標艾菲爾鐵塔倒置在雞冠上，但畫出來後卻自嘲「怎麼看都像是臃腫的Y」她事後檢討比賽時還是不要亂玩創意，免得弄巧成拙。

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指導老師王怡仁指出，彭郁晴當年以全校最高分進入三義高中多媒體設計科就讀，個性拘謹又帶點自我矛盾，腦中裝滿天馬行空的無限想像，很具潛力，這次獲獎讓她爭取到升學技優甄審機會，未來如能持續精進繪圖功力，相信會有更亮眼表現。

苗栗縣政府教育處指出，縣內各級學校及師生，近期相繼於國際及全國性的繪畫、技藝、「金安獎」及「防災總動員」等多項競賽評比中，分別獲得個人特優、優勝及團體績優等殊榮，成績亮麗，縣長徐耀昌逐項頒獎表揚，期勉持續深耕美術與技藝教育，強化交通安全與防災知能。（編輯：李亨山）1101222