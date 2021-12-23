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中研院P3實驗室案外部專家會議 陳時中下午說明

2021/12/23 10:21
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（中央社記者陳婕翎台北23日電）前中央研究院P3實驗室人員日前確診COVID-19，今天將舉行外部專家會議審視調查報告，並於2週內提出結論與建議，疫情指揮中心指揮官陳時中將於下午2時記者會說明此案最新進度。

前中研院P3實驗室人員日前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例（案16816），中研院19日晚間將調查報告送抵中央流行疫情指揮中心，列出3大疏失，最高可開罰新台幣15萬元並限期改善，該P3實驗室也將禁用感染性生物材料，直到疑慮解除且獲疾管署同意。

另外，青少年校園BNT疫苗第2劑接種情況，指揮中心統計，12月16日至21日校園共計接種2萬9192劑，尚無接獲接種後嚴重不良反應通報。據蘋果新聞網報導，一名國二生日前施打BNT疫苗後，出現左側肢體無知覺，住院多天不見好轉，最新病情狀況也是今天記者會焦點之一。

國際COVID-19疫情持續，擁有近1300萬名常住人口的中國陝西省西安市今天起封城。全市暫停長途客運並實施封閉式管理，每戶家庭每2天由1人外出採購生活物資，台灣針對西安防疫作為是否加嚴，備受關注。

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指揮中心統計，截至昨天國內累計1萬6840例確診，分別為2187例境外移入，1萬4599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，另12例為境外移入。

指揮中心呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：張雅淨）1101223

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