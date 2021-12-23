碳費徵收以排碳大戶優先 電力碳費朝使用者負擔

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（中央社記者張雄風台北23日電）環保署本週接連進行溫管法修法研商會。環保署會中表示，目前盤點287家排碳大戶，包含電力、鋼鐵等產業，會以大戶優先徵收碳費；但電力碳費歸屬，則是規劃朝由使用者負擔。

行政院環境保護署10月21日預告「溫室氣體減量及管理法」修正草案，將2050年淨零排放目標納入，接著於12月20日、22日及23日召開3場研商會議；此法現行條文34條，修正後條文共計57條，並將名稱修正為「氣候變遷因應法」。

環保署環境衛生及毒物管理處長蔡玲儀會中表示，環保署盤點截至2020年，國內共有287家排碳大戶、已掌握約2.27億噸排碳，占全國排碳量約8成。

蔡玲儀表示，這些排碳大戶包括電力、鋼鐵、石化、水泥產業等，會優先對這些業者徵收碳費；接下來會擴展還未進入盤查的製造業。其中電力業部分，環管處副處長黃偉鳴補充，目前規劃在電的部分最終是朝由使用者負擔。

蔡玲儀說，未來擴大盤點後，也會分排碳量、分階段實施徵收。

會中有多個團體批評，現在台灣企業減碳成本為每公噸新台幣1700元左右，碳費定價若太低、對企業誘因太少；另外罰責太輕，讓企業就算被罰也遠不及應繳的碳費，「2050年淨零排放的承諾可能跳票」。

環保署強調，碳費徵收、定價、抵減措施等，會再蒐集各方意見，評估討論。（編輯：管中維）1101223