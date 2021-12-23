本土第一位台籍農學博士徐慶鐘 論文贈台大典藏

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（中央社記者許秩維台北23日電）台灣大學今天表示，已故前行政院副院長徐慶鐘是台北帝國大學（台大前身）首名台籍農學博士，徐慶鐘次子徐淵靜捐贈徐慶鐘的博士論文手稿，提供台大校史館典藏。

台灣大學官方臉書發文分享，首名在台北帝國大學獲得農學博士學位的台灣人徐慶鐘出身台北艋舺，1928年3月台北帝國大學創校時，徐慶鐘考進理農學部農學科就讀，1931年成為台北帝大第一屆畢業生，留校任教並兼任台灣總督府農業試驗研究所工作。

徐慶鐘於1945年10月取得台北帝國大學授予的農學博士學位，可能為首名在台北帝國大學獲得農學博士學位的台灣人。他於戰後擔任台灣大學農學院教授兼附屬農場主任，後歷任行政院政務委員、內政部長、行政院副院長、總統府資政等職位，畢生建樹豐碩，貢獻卓越。

台大提到，徐慶鐘自1931年大學部畢業後到1945年日本戰敗前夕，共發表17篇農業相關論文，他也向校方提交博士論文，此論文由農學部磯永吉、安田貞雄與澀谷常紀組成教授會進行審查，最後確認此論文具有相當學術價值而認可學位授予。

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台大指出，依學位記（日本學制中記錄學位的證明書）記載，授予學位時間是1945年10月24日；隔天台灣的統治權就由台灣總督府移轉給台灣行政長官公署，24日是末代校長安藤一雄能頒發學位最後一日，徐慶鐘博士論文頒發日雖代表台北帝國大學的結束，卻是農業研究在台灣落地生根的一個象徵。

徐淵靜也於今年12月10日捐贈徐慶鐘在台北帝國大學的博士論文手稿給台大校史館，並由校長管中閔代表台大受贈，本土首名台籍農學博士的畢業論文也正式回到台大典藏。（編輯：管中維）1101223