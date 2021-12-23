台紐澳加定稿 國際首見原住民族經貿合作協議

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（中央社記者張雄風台北23日電）原民會今天表示，公開支持紐西蘭提出的「原住民族經濟貿易合作協議」，台紐澳加4個經濟體合作定稿，是國際間首見以原住民族經濟議題為核心非拘束性、由政府主導的多邊協議。

原住民族委員會發布新聞稿，公開表達支持紐西蘭提出的「原住民族經濟貿易合作協議」（Indigenous Peoples Economic and Trade Cooperation Arrangement, IPETCA），並且將代表台灣遞交參與意向書，與紐西蘭、澳洲、加拿大共同成為此協議的創始經濟體，合作推動原住民族的國際經貿發展。

原民會說，將與外交部、經濟部密切合作，確認台灣參與IPETCA相關作業，並且將代表台灣向紐方遞交參與意向書，IPETCA將於4個創始經濟體（台灣、紐西蘭、澳洲、加拿大）皆提交意向書後正式生效，接續啟動相關原住民族國際經貿合作事務。

原民會說明，「原住民族經濟貿易合作協議」是國際間首見以原住民族經濟議題為核心的非拘束性、由政府主導的多邊協議，是由紐西蘭今年主辦APEC（亞太經濟合作會議）期間所倡議的原住民族貿易與投資合作平台與架構，以原住民族觀點推動國內、國際與區域性的經濟活動，目標為推動亞太地區原住民族包容性的經濟成長與賦權。

原民會表示，此協議由紐西蘭於APEC架構下倡議，原民會代表台灣從4月起參與IPETCA協議文本起草及討論，歷經數月文本草案協調溝通，最終由台灣、紐西蘭、澳洲、加拿大4個經濟體合作完成協議全文的定稿工作。

原民會說，協議包含四大特色，肯認原住民族權利與經濟相關的國際規範；注重原住民族觀點的經貿合作；強調原住民族民間業者的實質參與；開放全世界所有經濟體參與，對象不限於APEC、WTO會員。

原民會補充，協議能有效實質納入原住民族代表就經濟發展合作活動諮詢意見，支持並確保原住民族對土地、文化傳統權利；另外能有效促進台灣原住民族產業能力建構、了解原住民族貿易與投資障礙及因應策略。

另外，原民會說，協議有效針對台灣原住民族企業提供即時國際貿易資訊，包括對外貿易區、跨境貿易程序、採購機會及實務經驗，期待協同原住民族企業共同促進跨國原住民族間及非原住民族間的經濟活動。（編輯：管中維）1101223