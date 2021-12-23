大同、大禮部落缺電 東華大學點亮第一盞綠能路燈

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花蓮縣秀林鄉大禮、大同部落因車子到不了，用電仰賴發電機、太陽能板，國立東華大學能源科技中心媒合綠能產業，捐贈部落第一盞太陽光電暨儲能路燈，為當地族人照明返家的路。（國立東華大學提供）中央社記者張祈傳真 110年12月23日

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（中央社記者張祈花蓮縣23日電）花蓮秀林鄉大禮、大同部落用電仰賴發電機及太陽能板，國立東華大學團隊媒合綠能產業，在山區放置第一盞太陽能路燈，明年將引進小型水力發電設施，改善山區缺電問題。

大同、大禮部落位在太魯閣國家公園，海拔約1200公尺，目前仍有20餘戶太魯閣族人留在山上務農及經營民宿，雖距離山下只有約10公里，因車子到不了，電力系統尚未布建，居民進出只能靠雙腳，供電靠著發電機、太陽能板發電支應，曾被外界稱作「黑暗部落」。

東華能源科技中心主任白益豪今天接受中央社記者訪問指出，大同、大禮部落現有太陽能光電設備是5年前由台南社區大學團隊義務協助各家戶建置。這次東華大學能源科技中心接受洄瀾共好大學社會責任中心（USR）邀請前往大同、大禮部落，協助相關發電設施巡檢，初步發現儲能電池蓄電量不足、太陽能板接點生鏽問題。

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白益豪說，除了檢視現有設備，團隊也發現部落位處立霧溪上游，水量充足且全年有水，這次也評估設置小型水力發電可能性，預計明年將設置示範點，建置可發電50至100瓦電力的小型水力發電設施，24小時儲能可改善太陽能板僅白天發電的缺點，供給夜間電力。

此外，東華能源科技中心也帶來大同部落的第一盞路燈，白益豪說，感謝綠能相關企業捐贈一台「太陽光電暨儲能路燈」，只要固定好，就可自動感應天色開啟路燈，為當地族人照明返家的路，也呼籲更多企業、專家加入一起響應洄瀾共好送電到部落的行列。（編輯：方沛清）1101223

國立東華大學能源科技中心媒合綠能產業，捐贈花蓮縣秀林鄉大禮、大同部落第一盞太陽光電暨儲能路燈，也呼籲更多企業、專家加入一起響應洄瀾共好送電到部落的行列。（國立東華大學提供）中央社記者張祈傳真 110年12月23日

國立東華大學能源科技中心主任白益豪（右1）媒合綠能產業，捐贈花蓮秀林鄉大同、大禮部落第一盞太陽光電暨儲能路燈。（國立東華大學提供）中央社記者張祈傳真 110年12月23日