COVID-19疫苗第3劑開放混打首日 陳時中下午說明

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COVID-19疫苗第3劑24日起開放混打，接種2劑疫苗滿5個月者可自選疫苗廠牌，建議醫護、65歲以上長者等4對象優先接種。圖為民眾上午到亞東醫院疫苗接種站施打疫苗。中央社記者王騰毅攝 110年12月24日

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（中央社記者張茗喧台北24日電）COVID-19疫苗第3劑今天起開放混打，接種2劑疫苗滿5個月者可自選疫苗廠牌，建議醫護、65歲以上長者等4對象優先接種，指揮中心指揮官陳時中下午將開記者會說明接種情形。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，各國紛紛開打第3劑追加劑疫苗。

根據衛福部預防接種諮詢委員會（ACIP）專家建議，接種2劑COVID-19疫苗滿5個月，即符合施打第3劑疫苗資格；據統計，截至12月底約40多萬人符合第3劑資格。

專家建議，滿18歲以上民眾均應接種第3劑，尤其65歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫工作人員及高風險工作人員，以及容易感染及疾病嚴重風險者，建議應優先接種。

在第3劑疫苗廠牌方面，先前一律提供半劑莫德納疫苗，今天起將開放混打，開放的包括BNT疫苗全劑量及高端疫苗（滿20歲以上）全劑量；接種上述廠牌有嚴重不良反應者，經醫師評估後，可考慮接種AZ疫苗。

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另外，前中研院P3實驗室人員日前確診COVID-19（案16816）為本土病例，中研院19日晚間將調查報告送到中央流行疫情指揮中心，列出3大疏失，最高可開罰新台幣15萬元並限期改善，該P3實驗室也將禁用感染性生物材料，直到疑慮解除且獲疾管署同意。

指揮中心昨天召開外部專家會議審視調查報告，並於2週內提出結論與建議，指揮中心指揮官陳時中將於下午2時召開記者會說明會議結論、國內最新疫情以及基礎加強劑接種狀況。（編輯：陳政偉）1101224