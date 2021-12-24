陳其南主動脈瓣狹窄如定時炸彈 台大醫院手術拆彈

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總統府國策顧問陳其南（右）患主動脈瓣狹窄，近年突感喘不過氣，台大醫院心血管中心主治醫師林茂欣（左）替他以心導管手術治療，如今恢復良好。中央社記者江慧珺攝 110年12月24日

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（中央社記者江慧珺台北24日電）國策顧問陳其南患主動脈瓣狹窄，近年突感喘不過氣，去年1月在台大醫院進行心導管手術置換瓣膜，術後隔天即能出院投票。醫師提醒，主動脈瓣狹窄如定時炸彈，須積極追蹤治療。

台大醫院今天舉行創設瓣膜性心臟病暨微創治療門診記者會，總統府國策顧問、故宮前院長陳其南以病友身分出席分享治療狀況。

陳其南說，10多年前他透過健康檢查發現有心雜音，之後確診為主動脈瓣狹窄，持續到台大醫院追蹤，甚至回診時還是醫學系學生學習聽心雜音的對象。

儘管得知心臟問題多年，但因無症狀，爬山、走路數小時都沒問題，他也不以為意。直至前年中某天，他靜坐在車中看資料，要起身下車時突感喘不過氣，如同心臟停止，他一度以為自己可能「一去不返」。

收治陳其南的台大醫院心血管中心主治醫師林茂欣說，高齡長者可能主動脈瓣鈣化而狹窄，常見症狀包含胸悶、活動時喘不過氣、昏厥等，患者感覺就像是汽車要加速，催油門卻踩空。

林茂欣說，中重度的主動脈瓣狹窄患者務必要定期回診追蹤，因一旦出現症狀，若未積極治療，過去研究顯示平均餘命可能只剩2年。

陳其南表示，去年1月10日由林茂欣替他進行心導管手術置換瓣膜，手術前後僅約2小時，甚至術後隔天就能出院，到投開票所在總統大選投下神聖1票，迄今恢復良好。

台大醫院心血管中心陳文鍾表示，瓣膜性心臟病種類多，可能老化過程中瓣膜鈣化打不開，或者瓣膜閉鎖不全等，若是較輕微的可以心導管或機器人手臂治療，但狀況嚴重或者多重問題，仍須仰賴傳統手術治療。

台大醫院副院長賴逸儒表示，瓣膜性心臟病雖特殊，但算是常見疾病，患者可能需要整合心臟內、外科或微創手術，故推出瓣膜性心臟病暨微創治療門診。

台大醫院內科部暨遠距照護中心主任何奕倫說，瓣膜性心臟病暨微創治療門診提供一站式服務，讓病友就醫更方便，並結合遠距及國際醫療服務，提供不在本地或他國患者24小時諮詢服務。（編輯：陳政偉）1101224