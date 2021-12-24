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台師大高文忠獲選獲IEEE CTSoc總裁 科技之光

2021/12/24 14:39（12/24 16:21 更新）
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台灣師範大學講座教授高文忠（中）獲選IEEE CTSoc（IEEE消費電子科技學會）2023、2024年度總裁，是首名台灣人獲得這項殊榮。（台師大提供）中央社記者陳至中台北傳真 110年12月24日
台灣師範大學講座教授高文忠（中）獲選IEEE CTSoc（IEEE消費電子科技學會）2023、2024年度總裁，是首名台灣人獲得這項殊榮。（台師大提供）中央社記者陳至中台北傳真 110年12月24日
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（中央社記者陳至中台北24日電）台灣師範大學今天表示，講座教授高文忠於12月獲選IEEE CTSoc（IEEE消費電子科技學會）2023、2024年度總裁，是首名台灣人獲得這項殊榮，也象徵台灣在消費電子領域的影響力。

台師大今天發出新聞稿指出，高文忠為台灣從事電泳顯示科技（電子紙）領域研究的先驅之一，同時也是新創公司SiPix Technology Inc.的共同創辦人。

台師大表示，他於2004年加入台師大，帶領系統晶片實驗室研究團隊，持續與工研院及產業界合作，掌握驅動控制晶片的關鍵技術，打造可彎曲摺疊、易攜帶的軟性電子紙。

高文忠於2019年獲選為IEEE（電機電子工程師學會）會士，曾擔任7次IEEE年度國際研討大會主席，也曾出任學會內的會士審查委員會主席。他自2021年起任職IEEE消費電子科技學會CTSoc出版副總裁，重新改組旗下3個SCI頂尖期刊編輯團隊。

高文忠透過台師大指出，這次能夠在國際組織內獲得支持與肯定，歸功於台灣團隊近年成功辦理各項CTSoc活動，讓執委會與理事會成員放心。

他也期許任內透過虛實整合形式，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下仍能保持高水準的國際研討會及期刊出版，並讓世界看見台灣在消費電子科技領域的堅強實力。（編輯：戴光育）1101224

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