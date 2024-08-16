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台師大深耕AI教育 培育高中物聯網種子教師

2024/8/16 17:23（8/16 18:01 更新）
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台灣師範大學攜手科技業者在暑假期間舉辦工作坊，培育高中物聯網種子教師，其中「AIoT智慧物聯網種子教師工作坊」讓高中種子教師設計具備影像辨識的智慧小車，透過標註影像資料、訓練深度學習模型，讓小車能夠辨識物件和跟隨移動。（台師大提供）中央社記者陳至中傳真 113年8月16日
台灣師範大學攜手科技業者在暑假期間舉辦工作坊，培育高中物聯網種子教師，其中「AIoT智慧物聯網種子教師工作坊」讓高中種子教師設計具備影像辨識的智慧小車，透過標註影像資料、訓練深度學習模型，讓小車能夠辨識物件和跟隨移動。（台師大提供）中央社記者陳至中傳真 113年8月16日
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（中央社記者陳至中台北16日電）台灣師範大學與瑞昱半導體、麗臺科技合作，在暑假期間舉辦工作坊，培育高中物聯網種子教師，課程涵蓋AI（人工智慧）、影像辨識模型等，進而鼓勵學子投入相關領域。

台師大今天發布新聞稿，暑假期間於高雄市立三民高中、台中市立大甲高中等地，舉辦多場工作坊，未來將與瑞昱半導體、麗臺科技等企業合作，將相關計算晶片、平台整合進學校課程，確保學生接觸到最前沿的技術和實際應用場景。

其中「AIoT智慧物聯網種子教師工作坊」讓高中種子教師設計一個具備影像辨識的智慧小車，透過標註影像資料、訓練深度學習模型，讓小車能夠辨識物件和跟隨移動。

台師大產創學院院長高文忠表示，台師大擁有豐富的教學資源，可以扮演教育推廣的先鋒角色。透過教師培訓、工作坊與公開課等形式，將AI知識普及到更廣泛的社會群體。這不僅限於大學層級，還可以延伸到中學甚至是基礎教育階段，培養下一代對AI的興趣。（編輯：謝雅竹）1130816

#AI
#台灣師範大學
#瑞昱半導體
#高文忠
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