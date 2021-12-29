中華航空與桃園市機師職業工會 簽署團體協約

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中華航空公司29日與桃園市機師職業工會，在華航園區舉行團體協約簽約儀式，雙方代表在華航董事長謝世謙（左3）、桃園市長鄭文燦（右3）等人見證下完成簽署。（桃園市機師職業工會提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 110年12月29日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場29日電）中華航空公司今天與桃園市機師職業工會，在華航園區舉行團體協約簽約儀式，雙方代表在華航董事長謝世謙、桃園市長鄭文燦及勞動部次長王安邦等人見證下完成簽署。

中華航空公司下午發布新聞稿表示，華航自2016年起，每月定期與機師工會召開團體協約會議，雙方在2019年10月第18次協商中達成儘速簽署正式團體協約共識，針對2016年起陸續討論的條文事項進行溝通；今年8月召開第27次協商，終於達成18條共識條文，期限約定為3年。

華航總經理高星潢表示，華航與機師工會自2016年開始，就飛航組員相關議題溝通協商，過程因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，機師工會協商代表平時除飛航勤務外，執勤後更要遵守防疫規範，奉獻個人時間才能促成順利完成，藉由雙方團體協約的簽訂，希望讓勞資關係更和諧，共渡航空業的挑戰。

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機師職業工會也發布新聞稿表示，雙方召開團體協約協商會議至今已多年，終於正式簽訂團體協約，雖然仍有事項未達成共識，無法載入這次共18條協約內容中，但工會仍願透過先行簽訂勞資雙方已達成共識的事項內容，展現工會期待在疫情期間與資方逐步建立互信基礎的正面態度。

華航在16日已經與華航企業工會完成第6次團體協約簽署，並維持原有的勞動條件與福利，未因疫情而影響，期望勞資雙方在後疫情時代共創永續經營。（編輯：李錫璋）1101229