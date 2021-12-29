竹山秀傳醫院設數位心導管機 守護南投半數鄉鎮

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竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院改制後29日熱鬧揭牌，同時正式啟用斥資引進的數位心導管機，醫護團隊24小時全年無休將持續守護民眾健康。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 110年12月29日

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（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院改制後今天熱鬧揭牌，醫院今年更斥資3000萬元引進數位心導管機，院方統計，至今已幫助212名病患，其中40人可說是從鬼門關前救回。

濁水溪線鄉鎮重要醫院竹山秀傳醫院，在秀傳醫療體系總裁黃明和促成下，今年12月改制為「竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院」，往後院內政策只要董事會決議便能推動，不須全體合夥人同意，內部行政更有效率，而掛號費等病患看診費用則維持不變。

院方今天辦理改制揭牌暨心導管室啟用典禮，秀傳醫療體系執行長兼竹山秀傳醫院首任董事長黃靖媛、秀傳體系營運長陳秀珠、竹山秀傳醫院院長謝輝龍、南投縣長林明溱、南投縣衛生局長陳南松、紫南宮主委莊秋安等人出席，現場冠蓋雲集、充滿熱鬧喜氣。

林明溱致詞時說，竹山秀傳醫院長期守護南投縣濁水溪線鄉鎮居民健康，尤其醫院今年斥資新台幣3000萬元引進數位心導管機，5月至今已幫助212名病患，其中40人更可說從鬼門關前救回，感謝心導管室專業醫護團隊24小時全年無休守護民眾健康。

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謝輝龍表示，醫院以嶄新風貌提供更高品質及暖心服務，持續守護鄉親健康，醫院改制後運作會更流暢，整體擴建及設備擴充也是未來努力方向。因應老年人口增加趨勢，建置長照大樓並統整社區長照資源、啟動新一代溫馨、友善的照顧服務等，都是未來發展願景。

竹山秀傳醫院心導管室主任蔡鴻義醫師說，急性心肌梗塞發生率不斷攀升，且有年輕化趨勢，需把握黃金救援時間，盡快打通阻塞血管，減少心臟受損範圍，呼籲民眾若感覺胸痛、胸悶甚至痛感由胸部擴散肩膀、手臂、下巴、上腹部等部位時，應快點就醫檢查。（編輯：郭諭儒）1101229