喜歡野生動物 太魯閣族鄧光宇圓夢錄取台大動科系

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就讀國立花蓮高農的太魯閣族學生鄧光宇（中），透過台灣大學希望入學管道錄取動物科學技術學系，他對動物領域有興趣，並立定志向將朝此領域繼續研究，校長梁宇承（左2）和老師們都為他感到高興並祝福他。中央社記者李先鳳攝 110年12月29日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）從小喜歡野生動物，曾跟著祖父上山打獵，就讀國立花蓮高農的太魯閣族學生鄧光宇，透過台灣大學希望入學管道錄取動物科學技術學系，如願朝動物研究邁進。

花蓮高農校長梁宇承今天接受媒體聯訪表示，鄧光宇出生於萬榮鄉原住民族家庭，家庭成員眾多，因家境貧寒，求學過程中，曾經到小吃店端盤打工，賺取微薄收入幫助家計，也獲慈濟基金會長期濟助。

鄧光宇國中畢業後，放棄國立花蓮高中就讀的機會，以優異成績進入花蓮高農畜產保健科就讀；在學期間，努力用功讀書，爭取學校獎助學金，且對動物領域有興趣，立定志向朝此領域繼續研究。

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科主任李佩昭說，鄧光宇個性正向積極，在高二時就取得「肉製品加工」丙級技術士證照，畜保科內辦理研習活動時，熱心擔任志工，也曾參與行政院農委會舉辦「鼓勵高中生從農方案輔助計畫農業職涯探索」、教育部國民及學前教育署原住民族學生科學人才培訓營研習等，目前以「兔子糞」為主題製作專題研究。

鄧光宇說，小時候曾和阿公一起上山打獵，觀察野生動物足跡，由於對野生動物的興趣，大學選讀動物科學技術學系，會加強實驗實作，計畫未來繼續攻讀研究所，能朝動物中醫方向研究。（編輯：陳仁華）1101229