管理疏漏 同飼主不同白肉種雞場連續確診禽流感

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）防檢局今晚表示，雲林白肉種雞場主動通報確診高病原性禽流感，已完成撲殺等防疫作業，但白肉雞多已農企業化，且種雞場管理應更嚴格，卻同飼主連續不同場染疫，管理恐有疏漏。

農委會動植物防疫檢疫局發布新聞表示，農委會家畜衛生試驗所通知，雲林縣斗六市白肉種雞場（主動通報）確診新型H5N2（b分支）高病原性禽流感病毒，已依標準作業程序，由雲林縣動植物防疫所執行33週齡種雞計3萬5983隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

防檢局統計，110年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計23例（陸禽11場、鵝11場及鴨1場）。

防檢局副局長徐榮彬接受中央社記者電話訪問時說，飼養白肉雞的業者多已農企業化、規模較大，比較現代化，種雞場並會更嚴格才是，但是這家業者已非第1次通報染疫，不同場也曾發生過疫情，為此，昨天防檢局已派員前往了解作業情況。

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記者另電話訪問農委會副主委黃金城，他說，其實今年全台禽流感的確診案例數已比前一年減少，這家業者的作業方式、管理可能有問題。

他並說，但是撲殺銷毀前也不知道業者的作業情況如何，禽場沒有疫情，通常外人不能進入，防檢局派員南下，應是先跟業者口頭了解作業情況；確診疫情的可能原因很多，例如管理若有疏漏，有可能是作業人員曾去別家環境有病毒的禽場引發的，須找出肇因，才能加強管理。（編輯：陳仁華）1101229