教授連署控人事擴編 教育部發函要陽明交大釐清

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（中央社記者陳至中、許秩維台北30日電）媒體報導，有陽明交通大學教授連署，指校長林奇宏任命52名編制外主管，疑違反組織規程。教育部今天表示，已2度發函請校方釐清。

國立陽明大學與國立交通大學合併案於去年8月獲行政院及教育部同意，今年2月起合併為「國立陽明交通大學」，林奇宏經遴選成為合校後首任校長。不過「自由電子報」報導，近期有十多名教授展開連署，指林奇宏疑似違反組織規程，任命52名編制外的主管，要求教育部處理。

對此，教育部今天以文字回應媒體指出，依照「大學法」第13條第4項，院長、系主任、所長、學位學程主任等的任期、續聘程序等，須在大學組織規程訂定。「大學法」第14條第1項則規定，大學可以設置各種行政單位或召開各種會議，相關名稱及職掌、分工，以及主管的資格及其他遵行事項，也要訂在大學組織規程中。

教育部表示，針對陽明交大主管進用的疑義，已於10月29日及12月22日，二度發函，請校方釐清。

對於相關爭議，陽明交大曾於10月回應媒體解釋，短期內學校必須透過「功能性」的人事安排，讓任務可以順利執行。階段性的人力編制會在未來逐步整合；有些「功能性」的主管，則會隨著任務或計畫結束，並進行組織縮編。校方今天沒有新的回應。（編輯：陳政偉）1101230