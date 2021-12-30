入學就鎖定目標 高雄高商林芃佑奪微軟Word銅牌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄高商資訊處理科3年級學生林芃佑（前左）今年代表台灣參加MOS世界盃競賽，從各國好手中脫穎而出，拿下應用能力組Microsoft Word（Office 2016）銅牌。（高雄高商提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄30日電）高雄高商資訊處理科三年級學生林芃佑從入學高職就以參加技藝競賽為目標，今年更代表台灣參加MOS世界盃競賽，從各國好手中脫穎而出，拿下Word 2016組銅牌。

就讀高雄市立高雄高級商業職業學校資訊處理科三年級的學生林芃佑以全國第一代表參加2021年MOS世界盃競賽（Microsoft Office Specialist World Championship），擊敗世界各國好手，榮獲MOS應用能力組Microsoft Word（Office 2016）銅牌。

指導老師林麗雯接受中央社記者電訪表示，林芃佑入學時看到校門口掛著的技藝競賽獲獎海報，就很希望自己也能登上榮譽榜單，所以從進入資料處理科，就展現強烈的學習意願，高一開始就在相關證照考試有很好的成績，也是校內外各比賽的常勝軍。

根據高雄高商新聞稿，在高二選修彈性課程時，林芃佑在老師建議下，規劃在每週的彈性學習時間練習MOS Word 2016 Expert試題，除了精進技能、取得證照，也參加相關競賽。

林芃佑的認真都被師長們看在眼裡，除了利用每週1節的自主學習時間上課、練習，放學後留在學校練習也是家常便飯；順利在南區初賽評選中獲取優勝後，卻在5、6月遇到疫情線上授課，又連著遇到暑假，只能透過線上通訊，和老師持續研究解題技巧，才拿下全國第1名，取得代表台灣參加世界盃的資格。

可惜的是，由於疫情嚴峻，今年競賽沒有在美國舉行，改由在各自國家透過連線虛擬機器進行線上競技，競賽方式也與往年不同，只能自己猜題練習Word學科和專案報告製作，到台北台灣微軟公司參加競賽，最終榮獲世界盃銅牌。

林芃佑說，這段比賽的旅程真的不可思議，從不瞭解這個證照，到區賽、全國賽，最後世界盃，就這樣過關斬將，最後摘下世界盃銅牌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林芃佑也感謝指導老師，從培訓證照課程，接送考證照，之後每一段時間的訓練，陪伴去台北比賽，每一個瞬間她都不缺席；其他老師也在她感到灰心時，仍不斷給予安慰、幫助和支持。她也說，未來會繼續進修自己的專業技能，希望能在更多競賽中發光發熱。

2021年MOS世界盃競賽初選共有來自108個國家、超過20萬名13到22歲的參賽者，依Word、Excel、PowerPoint軟體的Office 2016及Microsoft 365 Apps and Office 2019兩種版本共6組競賽；進入決賽共有33個國家，160名不同國家的選手，最終從每組選出前3名獲獎。（編輯：陳仁華）1101230