元旦連假首日 多處省道恐壅塞

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（中央社記者余曉涵台北31日電）今天是元旦假期首日，公路總局說，預估將有返鄉及前往參與活動車潮，包含北部地區台2線福隆－瑞濱及萬里－大武崙路段等恐車多壅塞。

交通部公路總局說，轄管省道周邊各地方政府皆規劃舉辦跨年晚會活動，預估今天返鄉及前往參與活動車潮將湧現，部分銜接國道、地區性主要幹道及旅遊觀光景點路段預估將有車多或壅塞情形。

包含北部地區台2線福隆－瑞濱及萬里－大武崙路段、台2線及台2乙線關渡－淡水路段、台3線及台7線大溪－慈湖路段、台61線鳳鼻－香山路段、台64線接國3中和交流道路段、台65線接國3土城交流道路段。

中部地區台3線苗栗大湖、台14甲線霧社至清境農場路段、台21線日月潭周邊、台61線竹南及龍井－伸港路段、台74線快官－成功及大里二－霧峰路段。

南部地區台1線水底寮－楓港路段、台9線南迴公路草埔及麻里巴橋路段、台18線接國3中埔交流道路段、台26線墾丁路段、台86線接國3關廟交流道、台88線五甲－鳳山路段；東部地區台9線礁溪路段及蘇花改路段等。

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公路總局說，已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS、警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊。

公路總局指出，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已協調客運業者視人潮機動增班，昨日西部國道客運共計行駛7906班次，疏運14萬3744人；東部國道客運路線共計行駛1539班次，疏運2萬9059人。（編輯：黃世雅）1101231