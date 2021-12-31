元旦連假首日蘇花改湧現車潮 預估午後紓解

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣31日電）元旦連假第一天，蘇花公路改善路段從清晨5時30分起湧現南下車潮，蘇澳端一度回堵約3.5公里到蘇澳市區，預估中午過後才會紓解。

元旦連假前往花東旅遊的遊客多，蘇澳警方今天清晨5時天色未亮時，就在蘇花改蘇澳入口處執行交通疏導勤務。

警方表示，蘇花改蘇澳端南下車潮於清晨5時30分開始湧現，已在蘇花改沿線路段規劃警力及義交人員，加強交通疏導，並編排交通快打警力，即時事故排除，呼籲用路人行經蘇花改路段時，在安全不違規情況下，適時提高車速，勿刻意拉長車距，以維持行車順暢。

宜蘭縣政府表示，人氣景點清水地熱遊憩區上午8時50分250個停車位就已停滿，立即啟動停車場總量管制，採車輛一出一進，呼籲遊客耐心等候。（編輯：唐聲揚）1101231