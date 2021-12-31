跨年夜新竹以南輻射冷卻低溫探10度 中南部高山看到曙光機率高

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氣象局31日表示，東北季風持續影響，夜晚清晨各地低溫約攝氏12至16度，新竹以南部分地區因輻射冷卻作用出現10度左右的低溫。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北31日電）中央氣象局發布各地曙光機率預測圖，基隆北海岸、東半部及大台北地區見到曙光機率偏低，桃園以南見到曙光機率較高，尤其中南部高山見曙光機率更高。

明天就是2022年元旦，不少民眾都有安排迎曙光活動，中央氣象局也在臉書發布各地曙光機率，氣象局說，基隆北海岸、東半部及大台北地區見到曙光機率偏低，桃園以南見到曙光機率較高，尤其中南部高山見曙光機率更高。

另外，不少民眾今天晚上也會到台北101看煙火，氣象局說，欣賞煙火在施放地點的上風處較佳，以台北101為例，晚上風向偏東風，在101的東側觀賞會比較好。

氣象局今天表示，東北季風持續影響，夜晚清晨各地低溫約攝氏12至16度，新竹以南部分地區因輻射冷卻作用出現10度左右的低溫。北台灣一整天體感較涼冷，中南部日夜溫差較大。

氣象局網站發布訊息指出，白天高溫在北台灣只有17至19度，一整天體感較涼冷，花東地區20至22度，中南部地區約23至25度，中南部日夜溫差較大，請留意溫度的變化適時增添衣物；天氣方面，只有迎風面的北海岸、東半部地區及大台北東側有降雨機會，其他地區為多雲到晴的天氣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」也指出，今天及明清晨受乾冷空氣影響，白天北台灣涼冷、中南部舒適，早晚各地偏冷，西半部晴時多雲，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，跨年夜至元旦清晨，各地區的平地最低氣溫大約在攝氏13至15度；因「強輻射冷卻」，元旦清晨新竹以南至台南，部分平地氣溫仍可降至11度以下，戶外活動、應注意保暖。

他也指出，北海岸、東半部雲層多，偶有局部短暫雨，不利迎曙光活動。明天上午起冷空氣減弱，氣溫略回升；西晴、東偶有局部短暫雨，明天晚上至1月2日會有另一小股東北季風影響，大台北也有局部短暫雨的機率，北台灣偏涼，中南部舒適早晚涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，1月3日至1月5日東北風減弱，天氣逐日漸升，西半部晴朗、晨間有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率。（編輯：黃世雅）1101231