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連假首日出遊多 國道6路段行車時間估平日3到5倍

2021/12/30 21:40（12/30 21:48 更新）
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31日起有3天元旦連續假期，交通部高速公路局預估國道主要是出遊車潮，有6路段易壅塞，行車時間約平日3到5倍。中央社記者張皓安攝　110年12月30日
31日起有3天元旦連續假期，交通部高速公路局預估國道主要是出遊車潮，有6路段易壅塞，行車時間約平日3到5倍。中央社記者張皓安攝　110年12月30日
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（中央社記者汪淑芬台北30日電）明天起有3天元旦連續假期，交通部高速公路局預估國道主要是出遊車潮，有6路段易壅塞，行車時間約平日3到5倍。

根據高公局日前公布的預測，明天國道易壅塞的6個路段與時段如下：

一、國道1號：南向上午7時至下午3時，楊梅-新竹、行車時間平日5倍；南向上午8時至中午12時，彰化系統-埔鹽系統、行車時間平日3倍；北向上午7至下午3時，圓山-大華系統、行車時間平日4倍。

二、國道3號：南向上午8時至下午1時，土城-關西、快官-霧峰系統、行車時間平日4倍。

三、國道5號：南向清晨5時至下午4時，南港系統-頭城、行車時間平日5倍。

高公局今天發布新聞稿指出，預估明天國道交通量為111百萬車公里，為年平均平日88百萬車公里的1.3倍，其中南向交通量可達61百萬車公里，為年平均平日的1.4倍。

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高公局明天實施國道疏導措施，包括：0時至清晨5時暫停收費；清晨6時至中午12時，國5南港系統南向入口高乘載管制；0時至中午12時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口匝道；單一費率；國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費；開放路肩；匝道儀控。

今天是連假前夕，高公局原本預測國5南下從上午9時至深夜12時易塞車，不過，國5南向是近中午時車流量才變大，午後石碇到坪林壅塞，但到晚間7時多就紓解；西部國道是下午4時後湧現車潮，壅塞路段包括國1南向大華系統至汐止、汐止端至圓山、桃園至中壢，北向桃園至五股；國3南向新店至土城，北向名間至南投，晚間8時多也幾乎紓解。（編輯：管中維）1101230

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