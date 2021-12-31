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元旦連假首日國道一早順暢 注意6大地雷路段
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元旦連假首日國道一早順暢 注意6大地雷路段

2021/12/31 09:05（12/31 09:34 更新）
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根據國道即時路況顯示，31日一早國道全線大致順暢。（中央社檔案照片）
根據國道即時路況顯示，31日一早國道全線大致順暢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北31日電）根據國道即時路況顯示，今天一早國道全線大致順暢。高公局說，預估今天交通量為111百萬車公里，壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹等6大路段。

今天是跨年夜，也是元旦3天連假首日，根據國道即時路況顯示，早上8時30分左右，國道全線正常，未出現明顯壅塞。

交通部高速公路局也發出新聞稿表示，預估今天的交通量為111百萬車公里，截至上午8時，交通量為19.3百萬車公里。

高公局預估今天壅塞路段包含國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰系統；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

高公局表示，今天相關疏導措施包括早上6時到中午12時國5南港系統南向入口高乘載管制、凌晨0時到中午12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時到早上5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局呼籲，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

替代道路部分，長途建議民眾多利用台61替代國1與國 3、台9替代國5、台63替代國6；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。（編輯：唐聲揚）1101231

（圖取自高公局網頁freeway.gov.tw）
（圖取自高公局網頁freeway.gov.tw）
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