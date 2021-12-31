探索夢號郵輪晚間復航 太平洋迎接新年曙光

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

停航7個多月的郵輪「探索夢號」跨年夜復航，基隆市長林右昌（左）31日傍晚前往基隆港務分公司東岸旅客中心視察，了解郵輪防疫工作執行情形。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 110年12月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰基隆31日電）停航7個多月的探索夢號郵輪今晚9時從基隆港復航，展開基隆－花蓮－基隆3天2夜航程，約有200名旅客將在太平洋上，迎接2022年第1道曙光。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，星夢郵輪旗下的探索夢號從5月起停航。探索夢號今天起復航，恢復台灣基隆母港航線營運，將在晚間9時從基隆港出發，展開基隆－花蓮－基隆3天2夜航程。

基隆市長林右昌關切探索夢號郵輪防疫工作執行情形，傍晚前往基隆港務分公司東岸旅客中心視察。

林右昌接受媒體聯訪時說，基隆是郵輪母港，探索夢號停靠在基隆港已好幾個月，郵輪業者非常力挺台灣與基隆港，很高興聽到復航消息，因此他特別在跨年夜出航前，到旅客中心了解上船前相關防疫工作，也為郵輪業者加油打氣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林右昌表示，目前國內邊境管理嚴謹，郵輪航線是繞島，基本上比照國內航線，不過防疫優先，包括中央流行疫情指揮中心與郵輪業者都審慎以對，並制訂相關準則，旅客這次也都配合各項驗檢，相信在中央要求、郵輪業者執行及遊客配合下，這趟復航一定會順利圓滿。

交通部航港局表示，防疫重點包括，搭船旅客需打完2劑疫苗滿14天，並提供48小時病毒核酸檢測（PCR）證明；離船前，全部旅客需再進行PCR檢驗，確認陰性才可下船。此外，登船時，船方會詢問檢查旅客相關接觸史，若有疑似症狀或接觸史者不得登船。（編輯：郭諭儒）1101231