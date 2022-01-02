疫苗注射隊／退役護理師熱血重返崗位 成大拍片助重溫打針技巧[影]

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打疫苗是護理師熟悉的工作日常，然而一旦離開臨床，技巧難免生疏。成大醫院護理師陳嬿在攝影棚中錄製疫苗注射教學影片，協助退役護理師重溫昔日技能。（成大護理系提供）中央社記者江慧珺傳真 111年1月2日

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（中央社記者江慧珺台北2日電）打疫苗是護理師熟悉的工作日常，然而一旦離開臨床，技巧難免生疏。成大護理系團隊拍攝COVID-19疫苗注射影片，協助培訓護理國家隊，讓退役護理師重溫昔日技能。

「以酒精棉片由內而外環狀消毒皮膚，範圍是直徑3吋、約7.5公分，肌肉注射採直角注射，注射後用乾棉球黏貼加壓。」影片中的成大醫院護理師陳嬿今，仔細說明接種的事前準備與步驟。

成大醫院感染科主治醫師蔡進相，則在另一支影片中介紹COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗須知及常見副作用。

2支疫苗教學影片由衛生福利部委託拍攝，雖未公開連結，卻都吸引了破萬人次觀看，也獲得許多醫界人士的正向反饋，讓統籌影片拍攝的成大護理系主任柯乃熒相當意外。

影片來源：衛福部照護司

影片來源：衛福部照護司

柯乃熒是國內知名的愛滋防治與感染管控專家，創辦台灣愛之希望協會，現任台灣愛滋病護理學會理事長。

對新興傳染病深感興趣的她，認為從SARS（嚴重急性呼吸道症候群）、H1N1新型流感、MERS-CoV（中東呼吸症候群冠狀病毒感染症）到COVID-19，防範措施大同小異，首要之務就是有充足的人力與物資，以穩定軍心。

柯乃熒回憶，疫情爆發初期，第一線醫護人力吃緊，她猶記，當時一通電話請求支援，隔天就有一批退役護理師呼朋引伴前來成大醫院協助，讓她感念再三。

「不是只有成大，全台灣的護理師都很熱血」，柯乃熒說，過去招募退役護理師的經驗，讓她知道人力要用在對的地方，事前教育訓練也很重要。

去年5月本土疫情急速升溫，疫苗接種需求大增，衛福部招募疫苗注射護理隊，特別向柯乃熒請益。柯乃熒說，成大護理系自2019年開始推行數位化課程，疫情下正好派上用場，讓參與「護理國家隊」的退役護理師，不需群聚也能受訓。

但影片籌備過程也是一大挑戰，柯乃熒回憶，當時正值疫情緊繃之時，因應防疫規定，拍攝現場不能超過3人，連剪接都得分梯次進行。

此外，疫苗資訊與接種對象不時調整，為了確保影片資訊正確性，團隊得緊急修改影片內容。最後還得經過中央流行疫情指揮中心審核通過，眾人通力合作下，從開拍到影片完成僅花1週時間。

陳嬿今說，回想拍攝期間印象深刻的事，莫過於拍攝初期國內僅有阿斯特捷利康（AZ）疫苗，但拍攝進行到一半，就宣布首批莫德納（Moderna）疫苗到貨，團隊趕忙修改，納入莫德納疫苗訊息。

陳嬿今表示，疫苗資訊不時會更新，難做到盡善盡美，但談到打疫苗技術，護理師多半經驗豐富，就像騎單車一樣，即便久未打疫苗，只要稍微溫習就能增加信心，很快能上手。

國內疫苗持續接種，但疫苗涵蓋率成長趨緩，顯示部分民眾對疫苗仍有疑慮。「10個人有9個我都建議打」，柯乃熒說，若有疑慮可諮詢醫護人員，少數人可能因自身體質或疾病不適合接種，其他仍更要打好打滿形成防護。

投身防疫不遺餘力，長年從事愛滋防治的柯乃熒，更深知染疫者受到的社會歧視，她認為除了積極防疫外，也需要更多寬容與接納，「我們要對抗的是病毒，不是人」。（編輯：陳清芳）1110102