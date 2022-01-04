CES展5日登場 三星、LG互別苗頭

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（中央社記者江明晏台北4日電）美國消費電子產品大展（CES）將於5日登場，雖因疫情升溫展期縮短1天，不少大廠也退出展覽，LG和三星仍現身CES，分別展示智慧生活產品以及全新顯示器陣容。

今年CES在1月5日至7日於美國拉斯維加斯登場，CES向來是科技業的年度盛事，全球大廠藉此展示新趨勢與裝置，指引未來科技發展走向，過去曾吸引逾18萬人前往拉斯維加斯共襄盛舉。

為了力抗近期因Omicron變異株再度升溫的疫情，CES活動從4天縮短至3天，亞馬遜（Amazon）、BMW和微軟（Microsoft）等許多知名大廠已宣布退出CES，或減少參與規模。

LG暢談品牌願景，LG首席執行長William Cho於LG World Premiere活動中表示，LG旗下產品將在2022全新升級，打造永續全面的智慧生活體驗。

LG即將推出升級版家電，包括LG StanbyME閨蜜機，是一款無線、可移動的觸控式螢幕，此外，LG結合空氣清淨機、風扇與暖氣功能的PuriCare AeroTower首次亮相。

在節能創新設計方面，LG Soundbar藍芽喇叭包材使用可回收材質、LG OLED電視減少塑膠零件用量；2022年起，LG在製造過程中將採用超過60萬噸的再生塑料，並在2030年前將電子廢棄物的回收量提高到800萬噸。

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三星電子的顯示器陣容也將現身CES，並宣布推出新款螢幕，主打高效能遊戲、智慧功能、專業級規格，例如奧德賽Odyssey的Quantum Mini LED背光面板與HDR 2000技術；智慧聯網螢幕的全方位智慧功能；以及高解析度螢幕的舒適人體工學設計。

三星表示，三星2022年陣容象徵技術創新的世代，齊全的規格滿足競技玩家、專業設計師及各類用戶的個人需求，隨著工作和娛樂視界的持續演進，期望三星顯示器能讓用戶在舒適的自家環境，獲得升級的使用體驗。（編輯：郭無患）1110104