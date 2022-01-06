環團：小琉球珊瑚狀況差 4/22向總統陳情盼改善

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（中央社記者張雄風台北6日電）環團、動保及學者聯合舉辦全國離島環境線上會議，公布小琉球珊瑚狀況全台最差、澎湖沿海垃圾問題嚴重等；今年世界地球日（4/22）將向總統蔡英文陳情，盼改善離島環境困境。

海洋生物博物館研究員樊同雲會中指出，珊瑚群聚狀況分為4等級「健康、穩定、衰退、失能」，小琉球是台灣唯一的珊瑚礁島，過去是全台珊瑚狀態最好的地方，近年受到人為影響，現在小琉球珊瑚狀況是全台最差，不是失能就是衰退；「再加上過度漁撈，現在小琉球只剩下海龜」。

樊同雲統計，小琉球非浮潛區的珊瑚覆蓋率約6.5%至31.8%，浮潛區最高只有5.5%、最低0.3%，顯示浮潛踩踏明顯會破壞珊瑚。

海洋公民基金會執行長王曉嬋針對澎湖海岸提出問題，指澎湖的海岸線只有台灣的1/3，但海廢垃圾量卻有台灣的2/3，可用「怵目驚心」形容；澎湖海廢體積占比最大是塑膠瓶罐、漁業廢棄物。

另外，王曉嬋提到中國船隻越界抽砂盜捕問題嚴重，採用滾輪式底拖漁法進行盜補，漁船經過將魚群與海底珊瑚連根拔起，部分海域水深已從過去的10公尺變成30公尺，海底砂土流失速率驚人。

會議由台灣公民參與協會理事長何宗勳主持，他提到透過線上會議，有金門、澎湖與小琉球3個島嶼報告，連江也有代表出席。

何宗勳指出，每年4月22日世界地球日，環團都會與蔡總統見面並簡報環境議題，今年離島環境議題會是重點項目之一，希望蔡總統及行政部門關注。（編輯：戴光育）1110106