五專展翅計畫媒合實習 助學生尋職涯方向

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（中央社記者許秩維台北6日電）教育部推動五專展翅計畫，並透過影片發表110年度成果。參與計畫的蘇聖勛分享「自己不需學貸就可完成學業，還媒合到半導體廠實習，助自己找到職涯方向」。

教育部今天新聞稿指出，自106年度起推動五專展翅計畫至今已邁入第5年，累積逾2000人次學生參與，除了教育部提供學雜費補助，企業也提供每月新台幣6000至1萬元生活獎學金，減輕學生就學經濟負擔，畢業後還能直接銜接工作。

為感謝企業參與並鼓勵學校積極辦理，教育部歷年以記者會方式進行表揚，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，110年度成果發表未舉辦公開頒獎，但仍透過拍攝影片，邀請學生、企業及學校分享參與計畫心路歷程與對未來定向的幫助。

參與計畫的應屆畢業生蘇聖勛分享，國中會考後，發現自己對研究比較有興趣，就選讀化工及材料科，但對未來職涯並無明確概念；後來參加五專展翅計畫，不需學貸就可完成學業，還媒合到半導體廠商德微科技公司實習，提前找到職涯方向，給他很大幫助。

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參與五專展翅計畫的德微科技公司董事長張恩傑提到，公司希望與學校合作，從中發掘好人才，讓學生念專科時就和職場工作接觸，並透過職務輪調找到適合部門，以培養專業能力；他也勉勵年輕人，即使只是一個機會，也要緊緊地抓住，不要放掉成就自己的可能。

教育部表示，五專展翅計畫以「學以致用」精神，邀請企業與學校共同培養所需人才，由企業、學校及教育部協助學生展翅高飛，各項資訊和參與個案短片，可參閱五專展翅計畫網站（https://5yj.moe.gov.tw/），歡迎企業、學校、學生踴躍參與。（編輯：方沛清）1110106