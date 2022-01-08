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中市接種疫苗踴躍 文心森林公園有人等3小時

2022/1/8 18:41（1/8 19:11 更新）
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因應國內COVID-19疫情升溫，台中市文心森林公園8日設置疫苗施打站，現場排隊人龍一度長達近1公里，但卻只有3名護理師為民眾服務，長時間等待也引發民眾抱怨。（民進黨台中市議員何文海提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年1月8日
因應國內COVID-19疫情升溫，台中市文心森林公園8日設置疫苗施打站，現場排隊人龍一度長達近1公里，但卻只有3名護理師為民眾服務，長時間等待也引發民眾抱怨。（民進黨台中市議員何文海提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年1月8日
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（中央社記者郝雪卿台中8日電）因應國內COVID-19疫情，台中市文心森林公園今天設置疫苗施打站，市議員何文海到場發現，排隊人龍將近1公里，卻只有3名護理師在場注射，有人等了3個多小時，引發民眾怨聲。

北部地區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）出現群聚感染，中央宣布施打第3劑疫苗縮短時間為12週，南屯區今天在南屯區衛生所、文心森林公園、楓樹里青少年活動中心提供疫苗接種服務。

因應疫情，文心森林公園施打站自下午1時到4時提供施打第1到第3劑莫德納疫苗。何文海表示，他到現場看到上千人排隊，人龍長達約1公里，但只有3名護理師在幫民眾施打，有民眾從下午1時起排隊，結果等到4時多才注射到，怨聲四起。

何文海指出，經過確認，疫苗數量將近5000劑，足以供應現場排隊民眾需求，由於擔心老人家排隊辛苦，經他反映後，現場增加1名護理師及醫師協助注射，以加速施打速度。

台中市衛生局表示，文心森林公園施打站已增加施打能量，今天到場的民眾，只要願意在場排隊，都可以施打，不受時間影響。（編輯：屈享平）1110108

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