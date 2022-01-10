太陽能產業缺工 勞動部祭出專案媒合、Extra制

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（中央社記者張雄風台北10日電）太陽能產業缺工，勞動部今天表示，將3天內訪視人力需求提供專案媒合。對於上修移工引進配額的業界呼聲，勞動部建議業者申請3K五級制移工後，運用Extra制的移工核配比率。

所謂製造業3K五級制，是依行業3K（危險、辛苦、骯髒）特性不同，核予10％至35％不等的移工核配比率；特殊狀況可外加就業安定費提高5％至15％核配比率，稱「Extra制」。勞動部勞動力發展署說，太陽能產業所屬光電材料及元件製造業3K五級制移工核配比率為10％，加上Extra制可達25％。

發展署透過新聞稿說明，依循「產業缺工專案推動方案」，各分署將於3天內訪視太陽能業者了解實際人力需求，包括職缺種類與數量、工作內容與人才學經歷、薪資待遇等，後續1個月展開客製化的專案媒合，包括媒合求職者或結訓學員、辦理徵才活動等措施。

太陽能產業廠商元晶、聯合再生、茂迪，目前在台灣就業通網站登記求才共341個職缺，發展署說，各地公立就業服務據點及台灣就業通網站持續媒合服務。

發展署指出，目前太陽能光電相關職業訓練課程計辦理28班，訓練628人，已結訓404人，預計3月份將再有106人結訓；各分署將從求職者履歷篩選適合的求職者及結訓學員予以推介，協助廠商儘速補實人力。

發展署提到，去年至11月底，公立就服機構計協助製造業求才登記49萬1016人，協助補實28萬8050人，求才補實率58.66％；其中針對光電材料、發電機械、電力供應及建築設備安裝等太陽能，已協助補實1萬1138人。

至於移工配額，去年光電材料及元件製造業有119家廠商聘僱移工1萬3659人，其中申請Extra制15％有37家廠商、聘僱移工677人。

發展署建議業者在申請3K五級制移工後如仍有移工需求，應先充分運用Extra制；發展署也將與經濟部共同研商檢討製造業移工制度，以兼顧國人就業及產業需求。（編輯：陳清芳）1110110