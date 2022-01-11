宜蘭縣府：中華國中9學生不適 病毒性腸胃炎引起

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣11日電）宜蘭縣政府表示，中華國中9名學生今天吃完早餐後，先後出現身體不適情況，初判可能是病毒性腸胃炎引起的感染群聚事件，與早餐無關。

中華國中5日才發生25名學生在營養午餐中吃到未熟烤雞腿，導致身體不適。今天上午又有9名學生身體不適。

宜蘭縣政府教育處表示，今天這9名學生之中，有7名學生在同一家早餐店用餐，1人在家吃早餐，另1人在另一家早餐店用餐，之後身體陸續不適。

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宜蘭縣衛生局晚間發布新聞稿表示，初步疫調顯示，這9名學生今天並非都在同一家早餐店用餐，學生就醫後初步診斷為腸胃炎。以流行病學考量，由於他們共同的食品暴露源，再加上考量這些學生都在同一個班級，而且目前也是病毒性腸胃炎的高峰期，因此可能是病毒所引起的腸胃炎群聚事件。

衛生局提醒，近期為病毒性腸胃炎的好發季節，手部衛生是預防病毒性腸胃炎最經濟、有效且易行的方式。提醒民眾如廁後、進食或準備食物前，務必以肥皂洗手；民眾如出現不適症狀應佩戴口罩，儘速就醫並在家休息，以避免傳染給他人。（編輯：李錫璋）1110111