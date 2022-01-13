麥味登漲價喊卡 經部：業者吸收成本善盡企業責任

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（中央社記者梁珮綺台北13日電）揚秦公司旗下連鎖餐飲品牌「麥味登」及「炸鷄大獅」原訂18日調整部分商品售價，經濟部今天表示，揚秦經過內部討論，決定自行吸收成本，暫緩漲價措施，善盡企業責任。

原物料價格居高不下，許多餐飲業者漲價因應。揚秦公司日前宣布，旗下連鎖餐飲品牌「麥味登」及「炸鷄大獅」原訂1月18日將調整部分商品售價，麥味登29項產品上漲5至10元；炸鷄大獅20項產品上漲4至10元。

經濟部商業司今天上午發布新聞稿指出，揚秦響應政府穩定物價政策，經內部討論，決定自行吸收成本，暫緩漲價措施，善盡企業責任。

商業司指出，揚秦面對物價聯合稽查小組到場稽查時，主動提供完整進銷貨的佐證資料，有助釐清相關食材生產成本與售價關係，政府進一步分析運費、本土食材、人事成本等資料，了解連鎖餐飲上下游產業所面臨的處境。

根據商業司資料，物價聯合稽查小組已陸續查完28家下游連鎖餐飲業者與35家中上游供應商。

由於基本工資補貼系統將在17日上線，商業司強調，會與業者共體時艱，但要求業者要肩負企業社會責任，保障員工及兼顧消費者權益。

商業司表示，若業者在補貼期間違反勞基法第21條有關基本工資規定而遭裁罰，或經公平會、法務部等查獲於補貼期間有不法哄抬物價、囤貨居奇等行為，將撤銷並追回補貼款。（編輯：楊凱翔）1110113