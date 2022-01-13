入冬菜價親民 高麗菜1顆、葉菜4包銅板價以內

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距離春節剩2週，民眾開始採買，農糧署表示，入冬以來多數菜價親民，呼籲可多享用。記者13日走訪傳統市場，發現高麗菜每台斤新台幣15、17元居多，一顆50元有找。中央社記者楊淑閔攝 111年1月13日

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（中央社記者楊淑閔台北13日電）距離春節剩2週，民眾開始採買，台北果菜批發市場今天雖然加休，農糧署表示，11月以來多數菜價親民，呼籲可多享用。傳統市場高麗菜一顆已新台幣50元有找，其他葉菜4包50元。

因應2月即將過春節，台北果菜批發市場調節休假，今年1月除每週一原本就休市，增休今天一天。2月則是1到5日，9、10、16、17、21、28日休市。

昨天台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價每公斤26.5元，其中葉菜類交易均價每公斤18.8元、不到20元，當中的指標菜高麗菜每公斤12.6元，價格皆親民。

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記者走訪傳統市場，近日高麗菜每台斤15、17元居多，今天台北果菜批發市場雖然休市，傳統市場仍開張，每台斤15元，一顆2.5台斤計算，50元有找，其他葉菜連日來4包50元居多，在銅板價50元（含）以內，青蔥、芹菜也都是3把50元。

農委會農糧署作物生產組長陳立儀接受中央社記者電話訪問時說，去年8月上旬豪雨後復耕的菜，9、10月間陸續上市，最慢的是青蔥11月上市，12月入冬以來葉菜生長好、週轉率快，所以上市量充足，目前價格親民，但仍算穩定，天冷外出、在家吃鍋可多多享用。（編輯：管中維）1110113

距離春節剩2週，民眾開始採買，農糧署表示，入冬以來多數菜價親民，呼籲可多享用。傳統市場13日青蔥、芹菜也都是3把新台幣50元。中央社記者楊淑閔攝 111年1月13日