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國光客運日月潭路線優化 假日返程至少省20分鐘

2022/1/14 12:18
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（中央社記者汪淑芬台北14日電）國道中部路段假日塞車情形愈來愈嚴重，國光客運優化2條日月潭與埔里返程路線，改由國道6號舊正交流道下平面道路，走中投公路台63線，預估假日可省20至30分鐘。

國光客運今天發布訊息，公路總局台北區監理所已同意國光客運1832及1833兩路線進行優化，返程改由國道6號舊正交流道下平面道路，再改走中投公路台63線，預估假日可以節省20至30分鐘行車時間，春節連假開始實施，日後可能援例常態實施。

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國光客運說，1832及1833兩路線，原先返程路線是舊正交流道直接上國6，但假日往往一上國6就塞車，路線優化後，新路線為平面道路加中投公路，民眾搭國光客運到日月潭旅遊或到埔里賞花，返程可以避開最壅塞路段，客運駕駛工時也不至於過長。

國光客運說，國6舊正至台中霧峰雙向一向是高速公路局每次公告塞車路段的大地雷，也一再宣導小客車改走台63線，大客車應該也比照辦理。（編輯：管中維）1110114

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