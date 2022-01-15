第3劑疫苗春節前再開放一輪預約 大醫院除夕至初三可能暫停施打

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北15日電）1922疫苗預約平台今天開放民眾預約第3劑疫苗，中央流行疫情指揮中心今天說，已43萬人完成預約；春節期間根據醫療院所上班時間執行，大醫院除夕至初三可能暫停施打。

指揮中心今天上午10時重啟1922疫苗預約平台，提供符合資格者預約，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥在記者會上指出，最初有76萬人造訪，平台設有排隊機制，提醒民眾安心等候，截至下午1時有43萬人預約成功，沒有當機情況。

由於第19輪的第3劑疫苗接種至23日止，莊人祥說，距離春節還有一段時間，因此春節前會再開放一輪第3劑疫苗預約接種；春節期間接種服務依據醫療院所上班時間執行，大醫院農曆除夕至初三可能會休息、暫停接種。

至於春節各縣市接種站設置，莊人祥表示，由各地衛生局安排，若衛生局想在過年期間於各景點設站，指揮中心予以尊重，規劃在過年接種疫苗民眾可自行上衛生局網站查詢。

根據疫情指揮中心提供數據，疫苗接種符合預約資格為686萬4019人，已完成預約人數為43萬333人，各廠牌預約人數分別為AZ有1211人、BNT有4萬6513人、莫德納36萬9981人及高端1萬2628人。（編輯：唐聲揚）1110115