更多編輯台推薦新聞：
1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡
生活

1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？
科技

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？

護傳統也拚創新「魔術之手」許正宗當布袋戲超級助選員
文化+

護傳統也拚創新「魔術之手」許正宗當布袋戲超級助選員

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電漲多拉回3% 台股下跌146點失守18400關卡
首頁 / 生活
COVID-19疫苗
新聞專題
COVID-19疫苗21/300

第3劑疫苗春節前再開放一輪預約 大醫院除夕至初三可能暫停施打

2022/1/15 16:46（1/15 17:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
春節期間根據醫療院所上班時間執行，大醫院除夕至初三可能暫停施打COVID-19疫苗。（中央社檔案照片）
春節期間根據醫療院所上班時間執行，大醫院除夕至初三可能暫停施打COVID-19疫苗。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北15日電）1922疫苗預約平台今天開放民眾預約第3劑疫苗，中央流行疫情指揮中心今天說，已43萬人完成預約；春節期間根據醫療院所上班時間執行，大醫院除夕至初三可能暫停施打。

指揮中心今天上午10時重啟1922疫苗預約平台，提供符合資格者預約，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥在記者會上指出，最初有76萬人造訪，平台設有排隊機制，提醒民眾安心等候，截至下午1時有43萬人預約成功，沒有當機情況。

由於第19輪的第3劑疫苗接種至23日止，莊人祥說，距離春節還有一段時間，因此春節前會再開放一輪第3劑疫苗預約接種；春節期間接種服務依據醫療院所上班時間執行，大醫院農曆除夕至初三可能會休息、暫停接種。

至於春節各縣市接種站設置，莊人祥表示，由各地衛生局安排，若衛生局想在過年期間於各景點設站，指揮中心予以尊重，規劃在過年接種疫苗民眾可自行上衛生局網站查詢。

根據疫情指揮中心提供數據，疫苗接種符合預約資格為686萬4019人，已完成預約人數為43萬333人，各廠牌預約人數分別為AZ有1211人、BNT有4萬6513人、莫德納36萬9981人及高端1萬2628人。（編輯：唐聲揚）1110115

延伸閱讀
1922疫苗預約平台15日上午10時開放 分流時間、注意事項一次看COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA看這裡COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀