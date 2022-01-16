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台南空品不佳 環保局：中部污染物影響

2022/1/16 12:56（1/16 13:28 更新）
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台南地區16日清晨至上午空氣品質不佳，市府環保局通知各廠商及營建工地加強灑水。（台南市環保局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月16日
台南地區16日清晨至上午空氣品質不佳，市府環保局通知各廠商及營建工地加強灑水。（台南市環保局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月16日
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（中央社記者楊思瑞台南16日電）環保署空氣品質監測台南測站今天上午出現紅色警示，還有3處測站為橘色提醒，台南市環保局指出，主要原因為微弱東北風導引中部污染物影響，北風在午後增強將逐漸改善。

台南市政府環保局發布新聞稿指出，昨晚起雲嘉南地區僅有微弱的陸風（東北風）吹拂，導引中部污染物往西南側移動，台南、安南測站位於陸風最下風處，使得PM2.5（細懸浮微粒）有較明顯累積趨勢，由於垂直擴散條件差，導致污染物容易聚集在近地表，導致上午台南地區空氣品質不理想。

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台南市環保局長謝世傑表示，市府局處與環保局針對空氣品質展開應變作業，清晨5時就於南區、中西區、仁德、歸仁、新營、鹽水、下營等14區執行洗街，總長度約211公里，並通知21處工業區內的工廠提升空污防制設備效率、20處大型營建工地提高灑水頻率。

謝世傑指出，預估中午起北風增強，空品指標將逐漸轉為「橘色～普通」等級，近日的清晨至上午時段，因大氣條件相對穩定，空氣品質轉差的風險較高，民眾早上出門活動前，可先行上網查看空氣品質。（編輯：李亨山）1110116

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