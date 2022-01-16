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台南接種莫德納踴躍將用罄 建議選BNT

2022/1/16 16:43（1/16 23:36 更新）
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台南市衛生局16日表示，中山國中接種站上午8時起提供莫德納疫苗接種服務，預計到下午5時30分可完成3500人接種。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月16日
台南市衛生局16日表示，中山國中接種站上午8時起提供莫德納疫苗接種服務，預計到下午5時30分可完成3500人接種。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月16日
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（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市民莫德納疫苗接種情形踴躍，市府衛生局今天表示，有立即接種追加劑（第3劑）或1、2劑需求市民，可選擇同為mRNA疫苗的BNT疫苗，建立自身免疫保護力。

衛生局今天表示，中山國中接種站上午8時起提供莫德納疫苗接種服務，預計到下午5時30分完成3500人接種。另外，「COVID-19公費疫苗預約平台」第19期將於明天開始接種，提醒成功預約市民接種當日帶健保卡、接種紀錄卡（黃卡）按時前往接種地點。有其他預約接種相關疑問，可撥打防疫專線(06)2880180。

依衛生局新聞稿表示，昨日接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗加強劑及追加劑情形，其中，1萬5744人接種莫德納、2433人接種BNT、399人接種高端、15人接種AZ；加上接種1、2劑者，共2萬1780人接種。

對於莫德納接種踴躍，衛生局表示，有立即接種追加劑（第3劑）或1、2劑需求市民，可選擇同為mRNA疫苗BNT疫苗；市府將持續向指揮中心提出莫德納配送需求，獲配發後儘快進行接種。

依台南市數據，自進行疫苗接種作業起，統計至昨日共接種283萬3397劑次。第1劑涵蓋率77.9%、第2劑68.8%、加強劑及追加劑5.2%。（編輯：孫承武）1110116

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