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林務局富里站閒置30多年 變身馥茶堂融里山精神

2022/1/19 17:27（1/19 18:06 更新）
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閒置30多年的林務局富里工作站，活化成「馥茶堂」19 日開幕，在百年老樟樹圍繞的空間內，展示國產材及農林特產品販售等。中央社記者李先鳳攝 111年1月19日
閒置30多年的林務局富里工作站，活化成「馥茶堂」19 日開幕，在百年老樟樹圍繞的空間內，展示國產材及農林特產品販售等。中央社記者李先鳳攝 111年1月19日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）閒置30多年的林務局富里工作站，活化成「馥茶堂」今天開幕，在百年老樟樹圍繞的空間內，展示國產材及農林特產品販售，並設置動物列車教室、木藝空間等融入里山精神。

花蓮南區國產材及農林特產品推廣中心-馥茶堂暨農民直銷站今天下午開幕，林務局長林華慶、富里鄉農會理事長簡明志、總幹事張素華、農糧署東區分署副分署長陳吉村、花蓮農改場長杜麗華等出席揭幕。

1989年林務局組織改造，富里工作站併入現在的玉里工作站，55年歷史的富里工作站4棟建築物從此閒置。

林務局花蓮林區管理處斥資新台幣780多萬元整修富里工作站建築物，加強耐震結構，再以公開標租方式，活化為花蓮南區國產材及農林特產品推廣中心，富里鄉農會承租後取名「馥茶堂」。

裝潢使用的木料50%以上為國產材，是馥茶堂的特色之一，除了販售各式在地農林特產品及國產材文創商品，也提供美味新鮮的特色餐點、飲品，假日將辦主題性小農市集、音樂會、DIY活動等，吸引遊客到訪消費，帶動地方經濟。

林華慶致詞表示，盤點各地閒置空間，有些位於偏遠地方像是富里，觀光客很少會停留。4年前，發現富里工作站長滿青苔的圍牆打開後，發現建築物很有味道，園內有幾棵近百年老樟樹，經過拉皮翻修成為一個亮點。

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林華慶說，經花蓮林管處等突破現有法規，終於在去年底修復完成、今天開幕，「馥茶堂」賦有3項功能，分別是國產材鼓勵在地生產、加工、在地使用，建立花蓮國產材微型鏈，林下經濟產物的展售點；結合在地有機農產品展售；再與富里鄉農會合作，藉其強大的行銷力，盼能一炮而紅。

張素華指出，希望此場館能夠服務更多遊客，富里有很多、很好的產品，未來將邀小農進駐，並結合林下經濟的產品，把農會展售中心的客源帶過來，進而帶動經濟發展。（編輯：謝雅竹）1110119

閒置30多年的林務局富里工作站，活化成「馥茶堂」19 日開幕，裝潢使用的木料50%以上為國產材，販售各式在地農林特產品及國產材文創商品，也提供美味新鮮的特色餐點、飲品等。中央社記者李先鳳攝 111年1月19日
閒置30多年的林務局富里工作站，活化成「馥茶堂」19 日開幕，裝潢使用的木料50%以上為國產材，販售各式在地農林特產品及國產材文創商品，也提供美味新鮮的特色餐點、飲品等。中央社記者李先鳳攝 111年1月19日
閒置30多年的林務局富里工作站，活化成「馥茶堂」19 日開幕，場館展售在地農產品，也邀小農市集進駐，並結合林下經濟的產品販售。中央社記者李先鳳攝 111年1月19日
閒置30多年的林務局富里工作站，活化成「馥茶堂」19 日開幕，場館展售在地農產品，也邀小農市集進駐，並結合林下經濟的產品販售。中央社記者李先鳳攝 111年1月19日
林務局與富里鄉農會合作的「花蓮南區國產材及農林特產品推廣中心－馥茶堂暨農民直銷站」19日舉行開幕儀式，盼吸引遊客到訪消費，帶動地方經濟。中央社記者李先鳳攝 111年1月19日
林務局與富里鄉農會合作的「花蓮南區國產材及農林特產品推廣中心－馥茶堂暨農民直銷站」19日舉行開幕儀式，盼吸引遊客到訪消費，帶動地方經濟。中央社記者李先鳳攝 111年1月19日
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