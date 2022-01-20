桃園市高中以下學校 寒假停止跨校和非必要活動

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桃園市長鄭文燦20日上午主持防疫專案會議後表示，寒假期間高中以下各級學校停止跨校和非必要性活動，國小及幼兒園課輔、安親部分須提防疫計畫。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年1月20日

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（中央社記者葉臻桃園20日電）桃園市長鄭文燦今天表示，寒假期間高中以下各級學校停止跨校和非必要性活動，國小及幼兒園課輔、安親部分須提防疫計畫。社區關懷據點24日起暫停服務，親子館21日起停止服務。

桃園機場群聚衍生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，擴及金嗓歌友會、居服員、聯邦銀行、西堤餐廳、多所校園、仁寶電子等。聯邦銀行健行分行群聚感染，銀行員1月7日尾牙赴西堤牛排中壢中山店用餐引起群聚。

鄭文燦上午主持防疫專案會議後表示，考量已有多名幼兒確診，幼兒園將進行健康監測管理，每天入園、離園和中午都要量體溫，不進行跨班和戶外活動，用餐使用隔板，班級和專用車採取固定坐位，環境規範上要打開窗戶、每天消毒3次，密閉空間遊具暫停開放。

鄭文燦表示，針對高中以下各級學校寒假期間活動原則，跨校活動一律停止，包括社團、營隊、體育、訓練、交流、會議等，並停止非必要性活動，單一學校如果有必要性活動，以線上為主、實體為輔；國小及幼兒園部分，非必要性活動也暫時停止，課輔和安親部分則需向教育局提出防疫計畫。

鄭文燦表示，目前社福據點都已經停止外借、不能唱卡拉OK、不能共餐，但為了確保長者安全，針對所有社區關懷據點共367處、原住民文化健康站，24日開始暫停服務，春節以後再視疫情情況調整，涉及電話問安、獨居老人送餐等仍依照原有規劃進行。

鄭文燦也說，親子館部分將在21日起停止服務，但可以外借玩具、線上活動，實體活動暫停；外籍移工第1劑COVID-19疫苗接種率已達93.3%，第2劑達73.4%，疫苗接種率可納入對移工仲介公司的評鑑。

鄭文燦表示，昨天東安國小採檢807人、全數陰性，新街國小採檢1854人、正在等待結果。仁寶電子部分，昨天進行全員的PCR二採，後續還會有2次快篩。（編輯：管中維）1110120