學測21日登場竹市強化防疫 林智堅：不開放陪考

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111學年度學科能力測驗將於21日登場，受到COVID-19疫情影響，新竹市教育處指出，各考場在考前均完成消毒作業、考試期間試場保持通風，也不開放親友陪考。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月20日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）111學年度學科能力測驗明天登場，新竹市長林智堅今天表示，為強化防疫，安排設置有防疫試場、調降每間試場人數、提供防疫隔板，也不開放親友陪考。

林智堅於新竹市政府新聞稿中指出，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，竹市府啟動安心措施，包含加開公車班次、台電公司加強考場配電線路巡視、要求考場附近暫停施工避免噪音干擾等。

竹市府表示，111學年度學科能力測驗新竹考區總人數共計5990人，考場包含新竹高中、新竹女中、建功高中、光復高中及竹北高中等5個考場。

新竹市教育處指出，各考場在考前均完成消毒作業、考試期間試場保持通風，今年除不開放親友陪考外，每間試場考生人數調降至36人，以降低考場人數。

教育處表示，學測休息時間，考生以在原試場原座位休息為原則，中午用餐時間若於考場用餐，一律在原座位使用隔板用餐，不可至考場其他休息區用餐。

教育處提醒，考生在考試當天，務必再次檢查應試用品、口罩、入場識別證及應試有效證件，在應試時不得攜帶任何智慧型裝置，電子產品須先關機、鬧鈴務必關閉，若於考試中發出聲響將以違反試場規則辦理。

教育處指出，除用餐時間外，其餘時間請務必全程佩戴口罩，試場內拒絕佩戴且經勸導不聽者，依試場規則及違規處理要點處理。

學測成績將於3月1日公布，並於3月2日寄發成績單，若對於成績有疑義者，請於3月2日至3月7日間申請成績複查。（編輯：戴光育）1110120