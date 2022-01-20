台商回流用地 新市、水上兩環評案卡關

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（中央社記者張雄風台北20日電）經濟部規劃台商回流5大產業園區開發案，環保署今天接連審查5大案中的新市、水上環評案。但環委對於生態保育、水污防治、危害性化學物質管理等有意見，兩案皆補充修正後再審。

因應台商回流，經濟部在中南部地區優先開發5處產業園區，去年陸續送進行政院環境保護署審查，但截至目前為止5案仍在環評卡關。

環保署今天召開「新市產業園區設置計畫案環境影響說明書」專案小組第2次初審會議、「水上產業園區設置計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議，接力審查2起台商回流用地開發案。

新市產業園區原本為規避開發面積達100公頃以上時必須進入較嚴格的第2階段環境影響評估規定，技巧性縮減至98.5公頃。環評委員認為開發地處台糖優質農地，對於環境有重大影響之虞，去年仍建議進入二階環評。

後續經濟部重擬計畫送審，再縮減開發範圍至約69公頃，以公有及國營事業土地、台糖土地為大宗；引進產業包含金屬製造業、機械設備製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業等。

然而對於此次修正，環評委員仍不買單，要求補充溫室氣體逐年抵減量達10%的具體作為及期程規劃；基地外北側及東側農地，應依如環頸雉及燕鴴等保育動物棲地特性，規劃更積極生態保育作為；還有在營運期間鉻、鉛、鎘、鎳、砷等排放對鄰近河川、土壤、水稻田作物等影響評估。會議建議本案補充修正後再審。

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水上產業園區部分，面積約79.6公頃，南以八掌溪治理計畫新用地範圍線為界，北以台糖畜殖場、造林地及既有道路為界；預計建構金屬、機械設備、電子產業聚落，另外結合長庚醫療專用區，發展生技醫療相關產業。

環委認為，本園區鄰近中埔產業園區，應比較兩園區引進產業的差異；另外針對兩園區內危害性化學物質運作量及排放量管理，應加強檢視並預防。會議同樣建議本案補充修正後再審。（編輯：張雅淨）1110120