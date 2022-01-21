金門旱災高粱農損救助 中央撥付最多最快

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行政院農委會110年底公告金門縣5鄉鎮為農業天然災害現金救助地區和農業天然災害低利貸款地區，縣府建設處21日表示，相關救助金新台幣1661萬元已在20日匯入鄉鎮公所帳號，是農業天然災害現金救助撥付最多的一次，將於近期發放給農友。圖為相關單位人員110年間會勘高粱田情形。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年1月21日

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（中央社記者黃慧敏金門縣21日電）金門去年高粱旱害歉收，在縣府會同中央應變勘災後，公告5鄉鎮為現金救助、低利貸款地區，相關救助金1661萬元已匯入鄉鎮公所。縣府表示，不僅快速核撥，金額也是歷年最多。

金門縣政府發布新聞表示，縣府去年10月15日邀請中央部會啟動應變勘災後，農委會隨即一周後公告金門縣5鄉鎮為「農業天然災害現金救助地區」、「農業天然災害低利貸款地區」。相關救助金新台幣1661萬元在昨天匯入5鄉鎮公所帳號，是農業天然災害現金救助撥付最多一次，將於近期發放給農友。

縣府建設處表示，金門全島栽植面積最多的農作物是高粱，總栽種面積約2000公頃。受極端氣候影響，金門已連續兩年降雨量未達500公厘，水情創歷史新低，嚴重影響高粱等農作物收成。

建設處表示，因應乾旱影響，去年度縣府訂定「農業旱害災害防救標準作業程序」，由於110年秋季高粱自栽植期起，整體雨量不足、生長狀況指標已符合啟動勘災標準，9月29日邀請農委會派員確認災情，較往年提早啟動勘災作業程序。

建設處長李有忠說，相關天然災害救助作業經公告、受理申請、公所勘災，並於1月11日由農委會辦理抽查作業後，救助款項已在昨天匯入各公所帳號。

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李有忠表示，為照顧地區受災農民，縣長楊鎮浯指示在既有規定下，從寬、從速、從簡輔導農民辦理申請作業；為了讓農地儘速復養，好在農曆年前領到救助金，也多次與農委會高層協調溝通，並在立委陳玉珍協助下，這次救助金快速撥付，更是過去農業天然災害現金救助撥付金額最多的一次。

李友忠說，農業天然災害現金救助僅是解燃眉之急，因應極端氣候未來可能常態發生，縣府自前年旱情起，即加強農塘浚挖作業擴大儲水空間，同時與自來水廠合作，將再生水導入合適農塘；與農田水利署合作，藉由各式節水設備設施，有效利用水資源，以期減緩極端氣候對金門農作影響。（編輯：孫承武）1110121